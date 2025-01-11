Yenilenen Tesla Model Y tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikler

Haber Merkezi

Tesla, uzun zamandır beklenen 2025 Model Y güncellemesini sonunda Çin pazarı için duyurdu. "Juniper" kod adlı proje kapsamında Model Y'nin dış tasarımı baştan aşağı yenilendi.

CYBERTRUCK'TAN İLHAM ALAN TASARIM

Yeni Model Y'nin ön tamponu daha yumuşak hatlara sahip ve farlar daha ince bir tasarıma kavuştu.

Kaputun üzerinden geçen ince bir ışık çubuğu, Cybertruck modelini anımsatıyor. Arka kısımda ise tam genişlikte kırmızı bir stop lambası dikkat çekiyor.

MODEL 3 İLE BENZER DEĞİŞİKLİKLER

Model Y, geçtiğimiz yıl güncellenen Model 3 ile benzer tasarım değişiklikleri almış gibi görünüyor.

İç mekanda da Model 3'tekine benzer iyileştirmeler bekleniyor. Malzeme kalitesi ve ses yalıtımının da iyileştirildiği tahmin ediliyor.

Tesla'nın Çin web sitesinde Performans versiyonuna dair bir bilgi yer almıyor. Ancak, bu modelin Kuzey Amerika'da popüler olması sebebiyle üretiminin devam etmesi bekleniyor.

KUZEY AMERİKA LANSMANI YAKINDA

2025 Model Y'nin Kuzey Amerika lansmanının yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.

Resmi fiyatlandırma henüz açıklanmadı, ancak mevcut modele göre büyük bir artış beklenmiyor.