Yenilenen Tesla Model Y Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Haber Merkezi

Elektrikli otomobil pazarının öncü markası Tesla, yenilenen Model Y'yi Türkiye'deki müşterileriyle buluşturdu.

Birkaç ay önce tanıtımı yapılan bu makyajlı model, Türkiye'de büyük bir ilgiyle karşılandı.

Ancak, Tesla tutkunlarını üzecek bir haberle geldi. Yenilenen Model Y, Türkiye'de yüzde 10'luk ÖTV dilimine dahil olmamış gibi görünüyor.

TÜRKİYE FİYATI VE MODELLER

Tesla Türkiye'nin web sitesinde, şu anda sadece birkaç önceden yapılandırılmış Model Y seçeneği sunuluyor.

Müşteriler, bu hazır konfigürasyonlardan birini tercih etmek durumunda. Ancak, şirketin yakın zamanda özelleştirme seçeneklerini tekrar sunması bekleniyor.

TESLA MODEL Y TÜRKİYE FİYATI

Yenilenen Model Y'nin 586 km menzil, 201 km/s maksimum hız ve Long Range Dört Çeker donanım paketi 3 milyon 465 bin 581 TL'ye satılıyor.