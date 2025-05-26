Zirve sizi şaşırtacak: İşte Türkiye'de yollarda en çok bulunan otomobiller

Yakın zamanda açıklanan verilere göre ülkemizde trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 31 milyonu aşmış durumda
Paylaşılan bilgilere göre, trafiğe kayıtlı araçların yüzde 51'ini otomobiller oluşturuyor. Peki, Türkiye'de yollarda en çok bulunan otomobiller hangileri ve bu araçların durumu ne?
Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkemizdeki karayollarında en sık rastlanan otomobil modellerini ve yaş ortalamasını paylaştı.
Paylaşılan veriler, maalesef yollarımızın hala büyük ölçüde eski model araçlarla dolu olduğunu ve yeni araç alımının birçok kişi için zorluğunu bir kez daha gösterdi.
YOLLARDA EN ÇOK KUŞ SERİSİ ARAÇLAR VAR
Listenin zirvesinde, bir döneme damgasını vuran ve hala yollarda sıkça gördüğümüz Tofaş Doğan, Şahin ve Kartal modelleri toplam 820 bin 962 adetle ilk sırada yer alıyor.
Onu, Toyota'nın dünyada ve Türkiye'de en çok satan modellerinden biri olan Corolla 689 bin 206 adetle takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise yerli üretim de olan Fiat Egea 668 bin 206 adetle bulunuyor.
YOLLARDA EN ÇOK OLAN 10 OTOMOBİL
Tofaş Doğan-Şahin-Kartal – 820 bin 962 adet
Toyota Corolla – 689 bin 206 adet
Fiat Egea – 668 bin 206 adet
Renault Clio – 613 bin 830 adet
Renault Megane – 600 bin 797 adet
Renault R12 – Toros – 553 bin 164 adet
Opel Astra – 454 bin 378 adet
Ford Focus – 422 bin 838 adet
Renault Symbol – 381 bin 708 adet
Renault R9 – Broadway – 351 bin 183 adet
YAŞ ORTALAMASI 14.2 YIL OLDU
Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre, Türkiye'deki karayollarında bulunan otomobillerin yaş ortalaması endişe verici bir şekilde 14,2 yıl olarak hesaplandı.
Daha da çarpıcı olanı ise, yollardaki otomobillerin yüzde 56'sının 10 yaşın üzerinde olması ve yüzde 25'inin ise 20 yaşın üzerinde olması.
Yani ülkemizde trafikte seyreden araçların büyük bir çoğunluğu, teknolojik ve güvenlik açısından güncel standartların gerisinde kalmış eski modellerden oluşuyor.
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