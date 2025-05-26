Zirve sizi şaşırtacak: İşte Türkiye'de yollarda en çok bulunan otomobiller

Haber Merkezi

Yakın zamanda açıklanan verilere göre ülkemizde trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 31 milyonu aşmış durumda

Paylaşılan bilgilere göre, trafiğe kayıtlı araçların yüzde 51'ini otomobiller oluşturuyor. Peki, Türkiye'de yollarda en çok bulunan otomobiller hangileri ve bu araçların durumu ne?

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkemizdeki karayollarında en sık rastlanan otomobil modellerini ve yaş ortalamasını paylaştı.

Paylaşılan veriler, maalesef yollarımızın hala büyük ölçüde eski model araçlarla dolu olduğunu ve yeni araç alımının birçok kişi için zorluğunu bir kez daha gösterdi.

YOLLARDA EN ÇOK KUŞ SERİSİ ARAÇLAR VAR

Listenin zirvesinde, bir döneme damgasını vuran ve hala yollarda sıkça gördüğümüz Tofaş Doğan, Şahin ve Kartal modelleri toplam 820 bin 962 adetle ilk sırada yer alıyor.

Onu, Toyota'nın dünyada ve Türkiye'de en çok satan modellerinden biri olan Corolla 689 bin 206 adetle takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise yerli üretim de olan Fiat Egea 668 bin 206 adetle bulunuyor.

YOLLARDA EN ÇOK OLAN 10 OTOMOBİL

Tofaş Doğan-Şahin-Kartal – 820 bin 962 adet

Toyota Corolla – 689 bin 206 adet

Fiat Egea – 668 bin 206 adet

Renault Clio – 613 bin 830 adet

Renault Megane – 600 bin 797 adet

Renault R12 – Toros – 553 bin 164 adet

Opel Astra – 454 bin 378 adet

Ford Focus – 422 bin 838 adet

Renault Symbol – 381 bin 708 adet

Renault R9 – Broadway – 351 bin 183 adet

YAŞ ORTALAMASI 14.2 YIL OLDU

Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre, Türkiye'deki karayollarında bulunan otomobillerin yaş ortalaması endişe verici bir şekilde 14,2 yıl olarak hesaplandı.

Daha da çarpıcı olanı ise, yollardaki otomobillerin yüzde 56'sının 10 yaşın üzerinde olması ve yüzde 25'inin ise 20 yaşın üzerinde olması.

Yani ülkemizde trafikte seyreden araçların büyük bir çoğunluğu, teknolojik ve güvenlik açısından güncel standartların gerisinde kalmış eski modellerden oluşuyor.