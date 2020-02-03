Otomobilden fırlayan lastiği ayağı ile durdurdu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, seyir halinde olan otomobilin arka lastiği henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden fırlayarak yola savruldu.

AYAĞI İLE DURDURMAYI DENEDİ

Cadde üzerinde yaklaşık 70 metre ilerleyen lastiği, yol kenarında at arabası ile bekleyen bir vatandaş fark etti.

Lastiğin ata çarpacağını düşünerek kendini önce atın önüne siper eden vatandaş, yönünün değiştiğini görünce ayağı ile durdurmaya çalıştı.

Otomobilden fırlayan lastiği durdurup, tehlikeyi önledi

LASTİĞİ, SÜRÜCÜYE TESLİM ETTİ

Hızı azalan lastik daha sonra bir iş yerinin önünde durdu. Vatandaş ise eliyle lastiği iterek, karşı yola geçip otomobil sürücüsüne teslim etti.