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Otomobilden uyuşturucu satan şüpheli suçüstü yakalandı

Mobil Park Timleri, Bahçeşehir'de bir otomobilden uyuşturucu madde satışı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Yakalanan zanlı gözaltına alındı.

DHA | 19.12.2019 - 15:06..
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İstanbul Başakşehir'de, otomobilden uyuşturucu satışı yapan şüpheliyi takibe alan Mobil Park Timleri, şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

SATIŞ SIRASINDA YAKALANDILAR

Mobil Park Timleri, otomobilin Küçükçekmece, Atakent Mahallesi'nde bir site önünde durduğunu gözlemledi. Araç içerisinde bulunan Nadir B.(22) site önünde bekleyen Eyüp A.(22)'ya uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta arama yapan polisler, Eyüp A.'nın üzerinde 4 gram eroin, Nadir B.'nin üzerinde ise 4 gram eroin ve 540 lira para ele geçirdi.

Otomobilden uyuşturucu satan şüpheli suçüstü yakalandı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eyüp A. ve Nadir B. gözaltına alınırken, soruşturmayı derinleştiren ekipler, Nadir B. ile bağlantısı olduğunu belirlediği Ferhat K.(34)'yı Küçükçekmece'de , Sedat A.(28)'yı ise Başakşehir'de yakalayarak gözaltına aldı.

Ferhat K.'nın evinde arama gerçekleştiren ekipler, 24.8 kilogram eroin, 2 hassas terazi ve çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirdi.

UYUŞTURUCU SATIŞI YAPAN ŞAHISLAR TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden Eyüp A., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Nadir B. , Sedat A. ve Ferhat K. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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