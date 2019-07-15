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Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu

Kocaeli'de yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

İHA | 15.07.2019 - 10:05..
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Karamürsel ilçesinde H.Ç., idaresindeki 34 PM 3685 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Necati Baş’a çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan Baş, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Baş, Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Necati Baş hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından sürücü H.Ç. gözaltına alındı.

Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu

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