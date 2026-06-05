Otomotiv devi 100 bin aracı geri çağırdı: Yolda giderken aniden açılabilir

Japon otomobil üreticisi Honda, sürüş güvenliğini doğrudan tehdit eden kronik bir teknik kusur nedeniyle geniş kapsamlı bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, ön yolcu koltuğunda yer alan ağırlık sensöründeki bir kapasitörün neme maruz kalması sonucu çatlayabileceği ve bu durumun kısa devreye yol açabileceği tespit edildi.

Bebek koltuğundaki çocuklar için büyük risk

Söz konusu kısa devre, normal şartlarda devre dışı kalması gereken anlarda bile ön yolcu ve diz hava yastıklarının yüksek basınçla aniden açılmasına neden oluyor.

Şirket, bebek koltuğunda seyahat eden bir bebeğin, çocukların ya da belirli bir ağırlık sınırının altındaki yolcuların, bu istemsiz patlama anında ciddi şekilde yaralanabileceği konusunda kritik bir uyarıda bulundu.

228 garanti talebi alındı

Kusurlu parça nedeniyle Honda’ya 14 Mayıs itibarıyla 228 garanti talebi ulaştığı bildirildi.

Sevindirici haber ise 4 Şubat 2021 ile 30 Ekim 2025 tarihleri arasında ABD genelinde bu sorunla bağlantılı herhangi bir ölüm ya da yaralanma vakasının kayıtlara geçmemiş olması oldu.

Geri çağırma kapsamındaki modeller

Geri çağırma listesi Honda ve markanın lüks segmenti olan Acura'nın en popüler modellerini kapsıyor. İşte fabrikaya geri çağrılan o araçlar:

Honda Civic: 2016-2022 (Hatchback: 2017-2021 / Type R: 2017-2018, 2021)

Honda Accord & Accord Hybrid: 2016-2022 / 2017-2022

Honda CR-V & CR-V Hybrid: 2017-2022 / 2020-2022

Honda Odyssey: 2018-2026

Honda Pilot: 2017-2022

Honda Ridgeline: 2017-2021, 2023, 2025

Honda HR-V, Passport & Insight: 2019-2021 / 2019-2022

Honda Fit: 2018-2020

Acura MDX: 2017-2020, 2022-2026

Acura RDX & TLX: 2019-2024 / 2018-2021, 2023

Araç sahiplerine bildirim gidiyor

Honda, kusurlu araçların kayıtlı sahiplerine 6 Temmuz tarihinden itibaren posta yoluyla resmi bilgilendirme mektubu göndermeye başlayacak. Araç sahiplerinden, araçlarını en yakın yetkili Honda veya Acura servisine götürmeleri istenecek.

Yetkili servislerde arızalı olan koltuk ağırlık sensörleri, güvenli ve kusursuz yeni parçalarla ücretsiz olarak değiştirilecek. Sürücüler ayrıca Honda (1-888-234-2138) ve Acura (1-800-382-2238) müşteri hizmetleri hatlarından da destek alabilecekler.