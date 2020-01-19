Otostopla dünya turu yapan Alman genç Mersin'de

Frankfurt kentinden 6 ay önce yola çıkan 20 yaşındaki Lasse Stein, Erdemli'de bir kafe işletmecisinin misafiri oldu.

"5 BİN EURO İLE YOLA ÇIKTIM"

Otostop ile dünya turu yaptığını belirten Lasse Stein şunları söyledi:

"Dünyayı dolaşmak hep hayalimdi. Liseyi bitirdikten sonra bu düşüncemi gerçekleştirmek istedim. Ailem önce benim bu tura çıkmamı istemiyordu ama ben ısrar edince turuma başladım. Çevreyi kirletmiyorum, otostop yaparak yolculuk yapıyorum. Almanya'da okul dışında çalıştığım zamanlarda biriktirdiğim 5 bin Euro param vardı. Bu parayla yola çıktım."

"BAZEN KAFELERDE GARSONLUK YAPTIM"

Gittiğim yerlerde bazen kafelerde garsonluk yapıp günlük harçlığımı da çıkarma fırsatım oluyor."

"TÜRKİYE'DE ÇOK İYİ İNSANLARLA KARŞILAŞTIM"

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu anlatan Lasse Stein, "Türkiye'de kaldığım süre zarfında çok iyi insanlarla tanıştım. Yemekleri çok güzel. En çok lahmacun, kebap, çiğköfteyi sevdim" dedi.

"SUN DURAĞIM GÜNEY AMERİKA"

Stein, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'den sonra Kıbrıs'a gideceğim. Orada da, İran, Pakistan, Hindistan, Güney Amerika'ya gittikten sonra turumu tamamlayacağım."

"GENÇ ARKADAŞIMIZI CESARETİNDEN DOLAYI KUTLUYORUM"

Alman gezgini Erdemli'de ağırlayan işletmeci Vehbi Özdemir ise, "Genç arkadaşımızı öncelikle cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Bizler de misafir ettik, yöresel yiyecek ve içeceklerimizden ikramda bulunduk" dedi.