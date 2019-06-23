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Oy kullanan ünlüler

İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı sonrası adaylara destek açıklamalarıyla gündeme gelen ünlüler, bugün oy vermek için sandık başındaydı.

AA & Ensonhaber | 23.06.2019 - 12:00..
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Oy kullanan ünlüler

31 Mart seçimleri sonrası İstanbul seçiminin tekrarlanması kararı çıktı. Bu süreçte ünlüler de bir ara siyaset gündemini meşgul etti. Bir tarafta 'Her şey çok güzel olacak' ifadesiyle Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler diğer tarafta Binali Yıldırım'ı destekleyenler oldu.

Bugün İstanbul'da oy kullanmak için sandığa giden 10 milyon seçmenin içerisinde ünlüler de vardı.

DEMET AKBAĞ BEŞİKTAŞ'TA KULLANDI

Oyuncu Demet Akbağ, oyunu Beşiktaş'ta kullandı. Akbağ, "Sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim" diyerek okuldan ayrıldı.

Oy kullanan ünlüler

"VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN"

Oy kullanmaya giden Ece Erken sandık başından çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ece Erken paylaşımına, "Vatana millete hayırlı olsun, vatandaşlık görevimizi yaptık." notunu düştü.

Oy kullanan ünlüler

OYUNU KULLANDI KONSERE GİTTİ

Oyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç da Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'ndaydı. Koç, basın mensuplarının hızlı hareket etmesinin sebebini sorması üzerine Kayseri’de konseri olduğu için acele ettiğini belirtti.

Oy kullanan ünlüler

SEZEN AKSU'NUN GEÇERSİZ OY PANİĞİ

Sanatçı Sezen Aksu oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. 
Mührü oy pusulasında biraz taşan Minik Serçe, sandık görevlilerine “Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?” diye sordu. Görevliler de “Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz” dedi.

Oy kullanan ünlüler

Sanatçı Hadise de oy kullanmaya beyaz kombinli elbisesiyle geldi. Hadise 31 Mart seçimlerinde de benzer bir kıyafeti tercih etmişti.

Oy kullanan ünlüler

Oyunu kullanan diğer ünlüler:

Tülin Şahin

Oy kullanan ünlüler

Evrim Alkın

Oy kullanan ünlüler

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