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Öykü Arin'e babasından yapılan ilik yüzde 98,5 tuttu

Antalya'da, lösemi tedavisi gören Öykü Arin'e babasından 3 Haziran'da yapılan ilik naklinin, yüzde 98,5 oranında tuttuğu belirtildi. Öykü'nün durumu pazartesi günü belli olacak.

DHA | 19.06.2019 - 20:05..
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İzmir'de, geçen yılın kasım ayında, löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan 4 yaşındaki Öykü Arin için anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı.

ANNESİNDEN VERİLEN İLİK TUTMAMIŞTI

Antalya'daki bir hastanede 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da annesinden yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Yapılan testler sonucu Öykü'ye nakledilen iliğin tutmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine 3 Haziran'da baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Öykü ve babası nakilden sonra steril odaya alındı.

Öykü Arin'e babasından yapılan ilik yüzde 98,5 tuttu

YÜZDE 98.5 TUTTU

Anne Eylem Yazıcı bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Öykü Arin'e babasından nakledilen iliğin yüzde 98,5 oranında tutuğunu kaydetti. Eylem Yazıcı açıklamasında, "Öykü Arin'e babasından yapılan ilik naklinde 'kimerizm' yüzde 98,5 geldi. Bu bilgi doğru fakat ilk nakilde de yüzde 98 tutmuş sonrasında geri düşmüştü. Durumu 3 Haziran Pazartesi günü kesinleşecek. Pazartesinden sonra doktoru ile basına açıklama yapacağız." dedi.

Öykü Arin'e babasından yapılan ilik yüzde 98,5 tuttu

ÜÇ AŞAMALI SÜREÇ

İlik naklinin 3 aşamalı bir süreç olduğunu da belirten Yazıcı, "Birinci aşama ilik naklinin tutması, bu konuda kesin bilgiyi pazartesi paylaşacağız. İkinci aşama ilik savaşı. Bu risk 6 ay boyunca, gelecek 2 yıl boyunca da yüksek ve gelecek 5 yıl boyunca da var. İlik savaşı hastalığın geri gelmesine neden olabiliyor. Üçüncü aşama ise iliğin geri gelme riski. Bu risk 5 yıl boyunca sürüyor. Fakat gelecek aylarda ve hatta yıllarda da kök hücre bağışı mücadelesi bizim birinci gündemimiz olacak." diye konuştu.

Öykü Arin'e babasından yapılan ilik yüzde 98,5 tuttu

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