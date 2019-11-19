Oynadıkça kitap kazandıran mobil oyun: T-Land

Timaş, T-Land’i ilk kez TÜYAP 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda tanıttı. Çocukların çok sevdiği 108 kitaptan oluşan “Levent ve Şirin” serisi, şimdi Google Play ve App Store’de, bir mobil oyunun içinde buluşuyor onlarla. Çocukların genel kültürünü geliştirmeyi amaçlayan bu mobil oyun, her ne kadar çocuklar için olsa da yetişkinler tarafından da ilgi görmeye başladı bile. Genel kültür oyunlarının oldukça ilgi gördüğü internet ortamında, Levent ve Şirin karakterlerinin oyunu, çocukları, severek oynadığı oyunlara benzerliği ile kendine çekse de, onlardan farklı pek çok yönü ile de çocuğun gelişimine katkı sağlıyor…

OYNADIKÇA KİTAP KAZANDIRIYOR

Çocukların gelişimine odaklanan yayınevi, elbette kitaplardan da uzaklaşmıyor. T-Land mobil oyununu oynadıkça bilgileniyorsunuz, evet. Bir de bunun yanında oyunda ilerledikçe puanlar topluyor ve bu puanlarla yayınevinden kitap alışverişi yapabiliyorsunuz. Yani aslında bu oyun, dijital dünyadan kopamayan çocukları kitapların renkli dünyasına davet ediyor. Bu anlamda da bir ilk olduğundan, projeye hakkını da teslim etmek gerek tabii…

PROJE HAKKINDA

Bu mobil oyun projesi, Timaş ile birlikte Miracle Studio tarafından hazırlandı. Miracle Studio, proje hakkındaki açıklaması da şöyle:

“Biz Nafiz Ozan Öztürk ve Yılmaz Kantar, iki ortak Miracle Studio'nun kurucularıyız. 2017 yılında şirketimizi kurduk. Birçok film, uygulama ve oyun projelerinde yer aldık. 7 kişilik bir ekibe sahibiz fakat projelere bağlı olarak da freelancer çalıştığımız arkadaşlarımız da var. T-Land, Timaş Yayınları’nın çok başarılı olan Levent ve Şirin kitap karakterlerini içeren arcade türünde bir oyun. Oyun projesi bize ilk geldiğinde çok heyecanlandık. Çok farklı ve alanında ilk olan bu proje için aylarca uğraştık. T-Land’i hazırlarken günümüzde çocukların telefon, tablet gibi cihazlar ile vakit geçirdikleri esnada hem öğretici hem de kitap okumaya teşvik ettirmesini amaçladık. Günümüzde ve öncesinde filmler kitaplardan esinleniyordu veya uyarlanıyordu. Fakat kitaplardan esinlenen veya uyarlanan oyun sayısı az olmasına rağmen Timaş gibi büyük bir yayınevi ile Türkiye'de buna öncülük etmek ve uygulamak çok önemli. Çocuk kitaplarını bu denli uyarlamak bizim için çok heyecan verici oldu. T-Land oyunu sonrasında seri olabilir veya farklı bir türde oyunu da çıkabilir fakat bunların kararı Timaş’a aittir. Biz devam etmesini çok isteriz ve edecektir diye düşünüyoruz.”

- Levent ve Şirin ile macera ve bilgi dolu T-Land mobil oyununa Appstore’den ulaşmak için tıklayınız.

- Levent ve Şirin ile macera ve bilgi dolu T-Land mobil oyununa Playstore’den ulaşmak için tıklayınız.

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap