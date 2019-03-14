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Adana'da 'oynar plaka' takılı araç sahibine ceza

Aracının ön ve arka plakalarını tespit edilmemesi için menteşe taktırarak oynar hale getiren kişiye, 410 lira ceza kesildi.

AA | 14.03.2019 - 09:54..
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Plakalarında hareketli sistem olan bir otomobilin Adana otoyolu merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında seyir halinde olduğu bilgisini alan polis ekipleri, aracı Yeşil Bulvar girişinde durdurdu.

Adana'da 'oynar plaka' takılı araç sahibine ceza

ALIŞVERİŞ MERKEZİ İÇİN YAPTIRMIŞ

Araçta yapılan incelemede, ön ve arka plakaların üst kısmında menteşe takılı olduğu, menteşelerin yardımıyla plakaların 90 derece kaldırılıp okunmasının engellenebildiği belirlendi. Sürücü Can Y, aracının LPG'li olduğunu ve alışveriş merkezlerinin otoparkına girebilmek için tüp dolum kısmını kapatacak şekilde düzeneği yaptırdığını öne sürdü.

Adana'da 'oynar plaka' takılı araç sahibine ceza

TEKRAR YAKALANIRSA MEN EDİLECEK

Can Y'ye "Yönetmelikte belirlenen nitelikte veya ölçülere aykırı plaka takmak" suçundan 410 lira para cezası uygulandı. Bu arada, araçtaki düzeneğin 7 gün içerisinde sökülmesi gerektiği, aracın ikinci kez yakalanması halinde trafikten men edileceği öğrenildi.

Adana'da 'oynar plaka' takılı araç sahibine ceza

Öte yandan yetkililer, bu tür düzeneklerin özellikle otobanda kameraların plakayı okumasını engellemek için yapıldığını belirtti.

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