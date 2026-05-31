Ozan Güven sessizliğini bozdu! Benim için çok ağırdı

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz ile şiddet iddiasıyla mahkemelik olan oyuncu Ozan Güven, geçtiğimiz gün bir mekanda kaydedilen görüntüler ile gündeme geldi.

Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada cezası onanan ve 45 gün hapis yatacağı kesinleşen Ozan Güven, arkadaşı Mehmet Aslantuğ ile Kadıköy'de bir mekanda otururken beklemediği bir durum ile karşı karşıya kaldı.

MEKANDAN KOVULDU

Kadınların tepkisi ile karşı karşıya kalan ünlü oyuncuya kadınlar, “Failler dışarı” gibi sloganlar atarak tepki gösterdi.

Güven, mekanı terk etmeyince olay büyüdü.

Bunun üzerine ünlü isim, mekanı terk etmek zorunda kaldı.

Söz konusu bu olay magazin gündeminde büyük yankı uyandırırken, ünlü isimden konuya ilişkin bir açıklama da geldi.

GÜVEN'DEN AÇIKLAMA: BENİM İÇİN ÇOK AĞIR OLDU

Öte yandan Ozan Güven, kendisine yönelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Güven, şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle şunu söylemeliyim: Hakkımda düşünen, eleştiren, kızan ya da tepki duyan insanların duygusunu hiçbir zaman hafife almadım. Malum akşam yaşanan hadise benim için çok çok ağırdı.

Bir insanın kamusal alanda hedef gösterilmesi, aşağılanması, yargılanması ve oradan çıkarılmaya çalışılması, her hali ile sınır ve had aşımıdır."

"ELEŞTİRİ BAŞKA BİR ŞEYDİR, LİNÇ BAŞKA BİR ŞEYDİR"

"6 yıldır hakkımda çok şey söylendi. Çok şey yazıldı, çok şey haksızca tekrarlandı. Ben, hukuki sürece saygımdan sustum ama çoğu zaman aynı dizayn edilmiş ifadelerle, aynı ezber cümlelerle, aynı peşin hükümlerin içinde hedef haline getiriliyorum.

Ama sessizlik, insanın onurunun yok sayılması anlamına gelmemeli. Kimseden beni sorgusuz sevmesini ya da desteklemesini beklemiyorum. Sadece şunu söylüyorum: Eleştiri başka şeydir, linç başka şeydir. Tepki başka şeydir, insanı yok saymak başka şeydir."

"BEN DE BİR İNSANIM"

"Ben de bir insanım! O mekanda beni en çok yaralayan şey, o tepkinin içinde sağduyunun, mesafenin ve insani ölçünün kaybolmuş olması ve provake edilmeye çalışılmamdı.

Bu sözleri öfkeyle değil, sağduyu çağrısıyla söylüyorum. Bu durum artık benim için kabul edilebilir değil. Umarım eleştirirken de, kızarken de, tepki gösterirken de insan kalmayı unutmayız."

"OLAYIN YAŞANDIĞI MEKAN VE MUHATTAPLARI ADALETE HAVALE EDİYORUM"

"Olayın yaşandığı mekan ve muhattaplarını önce adalete sonrasında da Allah'a havale ediyorum. Arayan soran yazan herkese teşekkür ederim.Böyle bir meseleyle sizleri yorduğum için hepinizden özür diliyorum memleketimin güzel insanları."

