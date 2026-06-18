Özgür Özel destekçisi emekli albay, polislere küfür etti

Bu sözler ortalığı ayağa kaldırır.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, çalaışmalarını sürdürüyor.

Kurultay çağrılarını tekrarlayan Özel, son olarak Ankara'da bulunan Ulus Hali'ni ziyaret etti.

GÜNDEM OLAN DİYALOG

Burada vatandaşlarla sohbet eden Özel, CHP'nin saldırı altında olduğunu iddia etti.

Ancak, burada yaşanan kısa süreli bir diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

ÖZEL'İN YANINDA POLİSLERE KÜFÜR ETTİ

Özel'in yanına gelen bir şahıs "Ben emekli albayım. Bu iki evladımı koru.

Onlara gaz sıkan şeylerin anasını si**cem." diyerek küfürlü ifadeler kullandı.

HEMEN UZAKLAŞTI

Bu sözlerin ardından elleriyle sus işareti yapan Özel, hızla şahsın yanında uzaklaştı.

Öte yandan, ziyarete damga vuran bir başka diyalog daha yaşandı.

MUTLAK BUTLAN SORUSUNA İSTEDİĞİ CEVABI ALAMADI

Özel, burada bir esnafa CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararı hakkında ne düşündüğünü sordu.

Esnaf, yanıt olarak bunun partinin iç meselesi olduğunu söylerken Özel, bu cevap karşısında bir anlık ne söyleyeceğini şaşırdı.