Özgür Özel hakkında fezleke talebi: Muhittin Böcek-1 milyon euro dosyası

Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili hakkında fezleke hazırlanması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dosya gönderildi.

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek, verdikleri etkin pişmanlık ifadelerinde 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık için 1 milyon euro verdiklerini söyledi.

Gökhan Böcek, ifadesinde talebin CHP'li milletvekili Veli Ağbaba'dan geldiğini ve parayı CHP Genel Merkezi'nde Ağbaba'nın yönlendirdiği bir kişiye teslim ettiğini belirtti. Gökhan Böcek, Ağbaba'nın paranın nedeni için kendisine "Bir çeşit adaylık ücreti diye düşünebilir" dediğini ifade etti.

Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık ifadesi: Oğlunun 1 milyon euro beyanını doğruladı

FEZLEKE TALEBİYLE ANKARA'YA YOLLADI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye başkan adaylığıyla ilgili bu iddialar hakkındaki dosyada yetkisizlik kararı aldı.

Başsavcılık, bu kapsamda Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesi talebiyle dosyayı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladı.

"TBMM ÜYELERİ HAKKINDA YETKİ ANKARA BAŞSAVCILIĞI'NDA"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı olarak para talebi ve teslimi iddiaları nedeniyle fezleke düzenlenmesini gerektirecek nitelikte değerlendirme yapılmıştır.

Yapılan hukuki değerlendirme neticesinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161/9. maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu, bu kapsamda ilgili şahıslar hakkında fezleke düzenlenmesi sürecinin başlatılabilmesi için dosyanın yetkili makama gönderilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda; milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yürütülen ve fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddiaları içeren soruşturma yönünden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisizliğine karar verilmiş, dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir."