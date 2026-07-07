Özgür Özel: Trump, Ankara'ya gelip Anıtkabir'i ziyaret etmeyen bir ABD Başkanı'dır

Eskişehir'de CHP'nin haftalık meclis grup toplantısı düzenlendi.

Toplantıya katılan Özgür Özel, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Özel'in hedefinde NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump vardı.

"ANKARA'YA GELİP ANITKABİR'İ ZİYARET ETMEYEN BİR ABD BAŞKANI'DIR"

Zirve nedeniyle başkentte alınan tedbirleri eleştiren Özel, Trump'ın programını da gündeme taşıdı.

ABD Başkanı'nın Anıtkabir'i ziyaret etmemesinin yanlış olduğunu iddia eden Özel, "O Trump ki, Ankara'ya gelip Anıtkabir'i ziyaret etmeyen bir ABD Başkanı'dır" dedi.

"EĞER ÇOCUKLARLA KARŞILANACAKSA..."

Trump’ın çocuklarla karşılanacağına dair haberlerin çıktığını iddia eden Özel, "Eğer Amerikan Başkanı çocuklarla karşılanacaksa o çocuklar ellerinde İran'da öldürülen 165 kız çocuğunun resmini tutmalıdır!" dedi.

ANITKABİR ZİYARETİ İDDİASI

Trump'ın 7 Temmuz'da Ankara'ya gelir gelmez ilk ziyaretini Anıtkabir'e yapacağı ardında da Beştepe'ye geçeceği iddia ediliyordu.

Ancak daha sonra Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada programda Anıtkabir ziyaretinin yer almadığı görüldü.

Donald Trump'ı taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı