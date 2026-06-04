Özgür Özel ve 3 milletvekilinin dosyası Ankara’ya gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yeni bir karar var...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özgür Özel ve hakkındaki iddialar için harekete geçti.

RÜŞVET SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Başsavcılık tarafından CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 3 milletvekili hakkında rüşvet soruşturmasının başlatıldığını duyurdu.

DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkan Yalım'a ait cep telefonlarının incelenmesinde yapılan tespitler neticesinde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve üç milletvekili için haklarında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından, Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet suçundan tefrik edilen dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verildiğini açıkladı.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/239999 soruşturma sayılı dosyada tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım' a ait cep telefonlarının incelenmesinde yapılan tespitler ile şüphelilerin ikrar içerikli beyanları neticesinde; Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel' in Özkan Yalım' dan farklı tarihlerde siyasi rüşvet olarak değerlendirilen maddi menfaat talep ettiğine ve talep edilen miktarların Özkan Yalım tarafından teslim edildiğine ilişkin iddialar hakkında alınan beyanlar, hts/baz eşleşmeleri, mesajlaşma tutanakları neticesinde fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel hakkında rüşvet almak suçundan,

Cumhuriyet Halk Partisininin 38’inci Olağan Kurultayı hakkındaki iddialar yönünden ise; 04.11.2023 ve 05.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisinin 38’inci Olağan Kurultayı’nda Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba koordinesinde delegelerin iradesini etkilemeye, kurultaya hile karıştırmaya yönelik eylemlerin tespit edilmesi, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş' ın bahsi geçen eylemlere iştirak ettiklerine ilişkin iddialar hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddialar bakımından Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş' ın hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet suçundan tefrik edilen dosyanın 04.06.2026 tarihinde yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verilmiştir."