Özgür Özel'den çağrı heyeti başvurusu

CHP'de mutlak butlan sonrası kargaşa sürüyor.

Özgür Özel ve ekibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına dönmesini kabul etmedi.

Bu kapsamda da CHP'de çift başlılık yaşanıyor.

Diğer yandan da Özel ve ekibinden bir hamle daha geldi.

Mutlak butlan kararı ile genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel ve destekçileri, partinin kurultaya götürülmesi için taleplerini sürdürüyor.

"BUTLAN KARARI ADLİ TATİL ÖNCESİNDE ÇIKMALI"

Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen İstanbul milletvekili Zeynel Emre, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Emre, olağanüstü kurultayın toplanması ve kurultayı toplamak için çağrı heyeti atanması için mahkemeye başvuru yapacaklarını açıkladı.

BAŞVURU YAPILDI

Özgür Özel'in ekibi olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebiyle mahkemeye başvurdu.

"YARINDAN İTİBAREN BAŞVURU YAPACAĞIZ"

Zeynel Emre açıklamasında, "Farklı seçenekleri elbette tartışıyoruz. İnsanları, halkımızı seçeneksiz bırakmamak, karar ne olursa olsun seçime girmek için hazırlıkları yapıyoruz.

Bizim yürüdüğümüz yol iktidar yolu. Bununla birlikte de her ihtimale karşı hazırlıkları yaptığımızın altını çizelim.

Makul, yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için yarından itibaren başvuru yapacağız." demişti.

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