Özgür Özel'den gazetecilere şaka: Yeni partinin adını belirledik

CHP'de çift başlılık sürüyor.

Mutlak butlan kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu, partinin başına geri döndü.

Ancak Özgür Özel ve ekibi, kendi aralarında toplanma ve grup toplantısı yapma konusundaki ısrarlarından da vazgeçmiyor.

Bugün Özel, yine Meclis'te kendi ekibiyle toplantı yaptı.

TOPLANTI SONRASI "YENİ PARTİ ŞAKASI"

Kendi ekibiyle toplantı yapan Özel, makamına geçmeden önce ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

Toplantıya dair detayların sorulduğu Özel, "Yeni partinin adını belirledik." dedi.

Özel, akabinde de şaka olduğunu söyledi.

GÜLEREK MAKAMINA GEÇTİ

Gazetecilerin sorularında ısrarcı olması üzerine Özgür Özel, "Şaka şaka" diyerek Meclis'teki makamına geçti.

Özel'in keyfinin de yerinde olduğu görüldü.

TEPKİ ÇEKTİ

Özgür Özel'i destekleyenler, yeni partinin hayalini kuruyor.

Ancak Özel'in yeni parti hakkında şaka yapması, destekçilerini kızdırdı ve "ciddiyetsizlik" olarak algılandı.

Özel'e destekçilerinden tepki gelmeye başladı.

YENİ PARTİ KURUYOR

Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları hız kazanırken, yeni partinin temmuz ayında açıklanması bekleniyor.

Yargıtay’ın adli tatil başlangıcı olan 20 Temmuz'a kadar bir karar vermesi beklenecek.

3 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Kurulacak partinin, daha merkezde ve merkez sağdan da siyasetçilerin yer aldığı bir yapı olmasının amaçlandığı ifade ediliyor.

Adı için ise "Yeni Parti", "Yürüyüş Partisi" ve "Değişim Partisi" gibi isimler üzerinde duruluyor.

Yeni parti seçeneğine, "Çözümün CHP'den ayrılmak değil, kalarak mücadele edilmesi" olduğunu savunarak itiraz eden milletvekilleri de olduğu iddia ediliyor.

Bu nedenle yeni partiye geçecek milletvekili sayısının 70-80’lerde kalabileceği konuşuluyor.

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