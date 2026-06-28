Pakistan’da askeri karargaha silahlı saldırı: 3 güvenlik görevlisi öldü
Karaçi kentinde yarı askeri güvenlik güçlerine ait karargaha düzenlenen saldırıda 3 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi etkisiz hale getirildi.
Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde yarı askeri güvenlik güçlerine ait bir karargaha yönelik silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği açıklandı.
ARAÇLA GELİP SALDIRDILAR
Dört saldırganın araçlarını tesisin dış güvenlik bariyerine çarptıktan sonra buradaki güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdiği kaydedildi.
Saldırganların, güvenlik görevlilerinin müdahalesi doğrultusunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Sindh eyaletinden yetkililer, olayın ilk anlarında patlama meydana gelip gelmediğinin netlik kazanmadığını ancak, saldırganların araçlarıyla karargahın ana giriş kapısına çarptığını söyledi.
EK PERSONEL SEVK EDİLDİ
Bölgede "temizlik operasyonunun" sürdüğü bildirilirken, olay yerinin özel güvenlik birimi komandoları, terörle mücadele birimi ve yarı askeri güvenlik güçleri personeli tarafından güvenlik çemberine alındığı açıklandı.
Polis görevlileri, çatışmada bacağından vurulan bir güvenlik personelinin ise hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Saldırının ardından olay yeri çevresindeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı aktarıldı.
Olaya ilişkin kapsamlı soruşturma sürüyor.