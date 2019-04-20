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Pakistan'da otobüs devrildi: 8 ölü 44 yaralı

Ülkenin güneyinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.

AA | 20.04.2019 - 07:08..
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Ülke basınında yer alan haberde, Sind eyaletinin Badin bölgesinde aşırı hız nedeniyle bir otobüsün devrildiği, kazada en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır olmak üzere 44 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Pakistan'da otobüs devrildi: 8 ölü 44 yaralı

YILDA 9 BİN TRAFİK KAZASI

Belücistan eyaletinin Mastung bölgesinde bu hafta başında kamyonetle kamyonun çarpışması sonucu 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Pakistan İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkede her yıl yaklaşık 9 bin trafik kazası meydana geliyor.

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