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Pakistan’da patlama: 1 ölü 10 yaralı

Pakistan’ın Ketta şehrinde meydana gelen patlamada; 1 polis hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

DHA | 13.05.2019 - 19:55..
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Yerel medya, Pakistan’ın Ketta şehrinde bulunan bir markette patlama meydana geldiğini duyurdu.

1 POLİS YAŞAMINI KAYBETTİ

Patlamada, 1 polis hayatını kaybederken; 10 kişinin yaralandığı ve çevre hastanelere sevk edildiği belirtildi. Patlamanın nedeni henüz belirtilmedi. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis ve ambulansın sevk edildiği; polisin ise olay yerini kordon altına aldığı duyuruldu.

Pakistan’da patlama: 1 ölü 10 yaralı

SON İKİ HAFTADA 4 SALDIRI

Patlama, Gvadar’da yer alan Pearl Continental oteline yapılan saldırıdan iki gün sonra gerçekleşti. Yerel medya, bu patlama ile birlikte, son iki haftada 4 saldırı gerçekleştiğine dikkat çekti.

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