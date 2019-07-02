Panik atak geçiren kadın ortalığı birbirine kattı

İlaç kullandığı öğrenilen M.G. (18), apartman girişinde panik atak geçirdi. Annesi ve ablası olduğu belirtilen iki kişi, apartman girişinde M.G.'yi zapt edemedi ve ambulans çağrıldı.

KENDİSİNİ BIRAKMASINI İSTEDİ

M.G.'nin bağrışmaları üzerine çevrede vatandaşlar toplanırken, bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri apartmana girdiğinde M.G., kolundan tutan annesinin kendisini bırakmasını istedi.

Merdivenlerden yukarı çıkmaya çalışan M.G. polislere, "Cüzdanımı alacağım, bırakmıyorlar." dedi.

"İNTİHARA KALKIŞTI BIRAKMAYIN"

Bunun üzerine M.G.'nin annesi polislere, "Daha önce intihara kalkıştı, bırakmayın." uyarısında bulundu. Polis, M.G.'yi sakinleştirmeye çalışarak ambulansa götürdü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G., daha sonra hastaneye kaldırıldı.