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Panik atak geçiren kadın ortalığı birbirine kattı

Kahramanmaraş'ta panik atak geçiren genç kadın, annesine bağırarak cinnet getirdi.

İHA | 02.07.2019 - 17:34..
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İlaç kullandığı öğrenilen M.G. (18), apartman girişinde panik atak geçirdi. Annesi ve ablası olduğu belirtilen iki kişi, apartman girişinde M.G.'yi zapt edemedi ve ambulans çağrıldı.

KENDİSİNİ BIRAKMASINI İSTEDİ

M.G.'nin bağrışmaları üzerine çevrede vatandaşlar toplanırken, bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri apartmana girdiğinde M.G., kolundan tutan annesinin kendisini bırakmasını istedi.

Panik atak geçiren kadın ortalığı birbirine kattı

Merdivenlerden yukarı çıkmaya çalışan M.G. polislere, "Cüzdanımı alacağım, bırakmıyorlar." dedi.

"İNTİHARA KALKIŞTI BIRAKMAYIN"

Bunun üzerine M.G.'nin annesi polislere, "Daha önce intihara kalkıştı, bırakmayın." uyarısında bulundu. Polis, M.G.'yi sakinleştirmeye çalışarak ambulansa götürdü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G., daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Panik atak geçiren kadın ortalığı birbirine kattı

Panik atak geçiren kadın ortalığı birbirine kattı

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