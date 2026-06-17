Panter Emel son yolculuğuna uğurlandı: Kızından 40 gün sonra hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden "Panter Emel" lakaplı Emel Yıldız, kızının vefatından 40 gün sonra hayatını kaybetti.

Dün hayatını kaybeden Emel Yıldız, İstanbul'da Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Sarıyer'deki Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

"EVLAT ACISINI KALDIRAMADI"

Cenaze törenine, Yıldız'ın yakınları ile aralarında Türkan Şoray'ın da olduğu birçok oyuncu katıldı.

Türkan Şoray, cenaze töreninde şunları söyledi:

"Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir insandı. Onunla birlikte hayatımda bir dönem bitti gibi. Yıllar boyunca hiç kopmadık. Hep beraberdik, çok sık görüştük. Ve evlat acısını kaldıramadı. Nurlar içinde yatsın. Vallahi Emel Abla, hayatımdaki yeri başka olacak. Beni sinemayla tanıştıran kadındır. Mesleğimi onun sayesinde sevdim. Onu hep seveceğim, kalbimdeki yeri başka olacak."

"'GİDİNCE KURTULMUŞ OLACAĞIM' DİYORDU"

Cenazeye katılan oyuncu Tuna Arman ise, "Sanatından çok benim ön plana aldığım panterliği, hayvan hakları savunucusu oluşuydu. Bize bir yol açtı. Hayvanların canlı olduğunu, hakları olduğunu onun sayesinde öğrendik. Öğretti, Türkiye'ye de öğretti. Adını duyurdu, bu şekilde sanatıyla duyuramadı belki ama can mücadelesiyle duyurdu. Yargılandı, hapislere girdi, mahkemelere çıktı. Bir ömür harcadı, gerçekten bir ömür harcadı. Bu dünyadan gitmek istiyordu ve 'Sevinin ben gidince kurtulmuş olacağım' diyordu. Biz ondan aldığımız bayrağı devam ettireceğiz. Ömrümüzün sonuna kadar da onun izinde devam edeceğiz. Bir ömür sokaklarda kedi besleyerek, onunla bununla savaşarak geçti. Türkiye'den bir panter geçti." diye konuştu.