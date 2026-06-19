PAOK'ta Razvan Lucescu ile yollar ayrıldı

Yunanistan ekibi PAOK'ta dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

PAOK, Rumen teknik direktör Razvan Lucescu ile yollarını ayırdı.

"HER ZAMAN PAOK TARİHİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLACAK"

Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki çalıştırıcıya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek "Razvan, her zaman PAOK tarihinin önemli bir parçası olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

MIRCEA LUCESCU'NUN OĞLU

Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan, teknik direktörlük kariyerinde Romanya Milli Takımı'nın yanı sıra Brasov, Rapid Bükreş, El-Jaish, Petrolul Ploiesti ve Xanthi'yi çalıştırmıştı.