Papa elini çekiştiren kadına vurdu

Vatikan'da yılbaşı kutlamaları sırasında Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı'nda kendisini bekleyenleri selamladı.
Papa Francis, insanların arasından selamlayarak ve el sıkışarak ilerlerken, bir kadının Papa'nın elinden sertçe çekiştirdi.
Papa Francis, kadının elini çekmesine tepki gösterdi VİDEO
KADININ ELİNE VURARAK KURTARDI
Papa tam yön değiştirdiği sırada arkaya doğru çekiştirilince ne olduğunu anlamadan sendeledi.
Kadının bu ısrarlı hareketi nedeniyle sinirlerine hakim olamayan papa elini kadının eline vurarak kurtardı.