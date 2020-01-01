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Papa elini çekiştiren kadına vurdu

Papa Francis, selamladığı ve el sıkıştığı insanların arasından geçerken, elinden çekiştirilince dayanamadı.

Haber Merkezi | 01.01.2020 - 08:58..
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Vatikan'da yılbaşı kutlamaları sırasında Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı'nda kendisini bekleyenleri selamladı.

Papa Francis, insanların arasından selamlayarak ve el sıkışarak ilerlerken, bir kadının Papa'nın elinden sertçe çekiştirdi.

Papa Francis, kadının elini çekmesine tepki gösterdi VİDEO

KADININ ELİNE VURARAK KURTARDI

Papa tam yön değiştirdiği sırada arkaya doğru çekiştirilince ne olduğunu anlamadan sendeledi.

Kadının bu ısrarlı hareketi nedeniyle sinirlerine hakim olamayan papa elini kadının eline vurarak kurtardı.

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