Papa'dan çocuklar için pornoyu yasaklayın çağrısı

Son yıllarda Vatikan; dünya basınında taciz, tecavüz skandallarıyla haber oluyor. Kiliselerde yaşanan skandallar, bir bir ortaya çıkıyor.

Papa Francis, dev teknoloji şirketlerinden çocukların pornografik içerikleri izlemelerini engellemek için sorumluluk almalarını istedi.

ÇOCUKLAR İZLEMESİN DİYE TEDBİR ALINMALI

Facebook, Google ve Apple gibi teknoloji devlerine çağrı yapan Papa Francis, çocuk pornosunu internet sayfalarından kaldırmak ve çocukların porno içerikli sayfalara erişimini engellemek için tedbir almalarını istedi.

"MADDİ ÇIKARA FEDA EDİLMEZ"

Pornografinin gençlerin cinsel ve duygusal gelişimi üzerindeki yıkıcı etkisini engellemek için şirketlerin kendi ahlaki sorumlulukları almaları gerektiğini belirten Papa Francis, “Yatırımcıların ve yöneticilerin sorumlu kalmalarını sağlama ihtiyacı var, böylece reşit olmayanların ve toplumun yararı, maddi çıkara feda edilmez.” dedi.