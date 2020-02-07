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Para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AntalyaL'nın Gazipaşa ilçesinde, para nakil aracıyla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA | 07.02.2020 - 17:49..
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Zeytinada Mahallesi'nde, Hasan Adısan'ın kullandığı 06 CEE 836 plakalı para nakil aracı ile karşı yönden gelen Eray Erbaş yönetimindeki 07 EYT 89 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

5 YARALI

Nakil aracında maddi hasara yol açan kazada, otomobil sürücüsü Eray Erbaş ile beraberindeki Gönül Erbaş (43), Mehmet Efe Erbaş (16), Burak Erbaş (7) ve Murat Karatağ (73) yaralandı.

Para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil, jandarma, bölge trafik polisi, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Murat Karatağ ile Mehmet Efe Erbaş, buradaki müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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