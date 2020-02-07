Suriye sınırına askeri sevkiyat bugün de devam etti

1 Erzurum'da 487 yıllık gelenek Erzurum esnafı, son günlerde yaşanan deprem, terör, çığ ve uçak kazası gibi olayların bir daha meydana gelmemesi için dağlık alana yaban hayvanlar için 2001 ekmek bıraktı.

2 Kartpostallardan günümüze ulaşan eski meslekler Osmanlı Dönemi'nden dükkanlarında ya da seyyar olarak mesleğini icra eden esnaf ve sanatkarların görüntüleri, yabancıların gözünden kartpostallara yansıdı ve böylece günümüze kadar uzandı.

3 Azil soruşturmasında aklanan Trump’a verilen destek artıyor Trump, Senato’da aklandığı azil soruşturması sonrasında yaptığı basın açıklamasında, uzun süredir sahte haber yapmakla suçladığı ABD basınına da ‘minnet’ gösterisinde bulundu.

4 Para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 5 yaralı AntalyaL'nın Gazipaşa ilçesinde, para nakil aracıyla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

5 1928-1942 yıllarından 18.422 cilt gazete paylaşıma açıldı İstanbul Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği, 'Gazeteden Tarihe Bakış Projesi' adlı çalışma, söz konusu dönemin tarihine ışık tuttu.

6 Dolar yükselişe geçti Uzun süredir 5,97 seviyesinde olan dolar, ani bir yükselişle 6 liranın üzerine çıktı.