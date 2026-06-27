Paris’te aşırı sıcaklar can aldı: Bir günde 109 kişi hayatını kaybetti

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Fransa’da etkisini günlerdir sürdüren aşırı sıcak hava dalgası, başkent Paris’te ağır bir tabloya yol açtı.

Resmî verilere göre yalnızca bir gün içinde 109 kişi, sıcak havaların etkisiyle hayatını kaybetti.

BİR GÜNDE 109 CAN KAYBI

Kamu yayıncısı Franceinfo tarafından aktarılan acil sağlık hizmeti verilerine göre, Paris’te dün aşırı sıcaklara bağlı olduğu değerlendirilen 109 ölüm kayıtlara geçti.

Bu sayı, yalnızca evlerde ve kamusal alanlarda gerçekleşen ölümleri kapsarken, huzurevleri ve hastanelerde meydana gelen ölümler istatistiklere dahil edilmedi.

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle son 24 saatte 3 bin kişi hastanelik oldu

NORMAL GÜNDE 7 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Verilere göre Paris’te yılın aynı döneminde ortalama günlük ölüm sayısı yaklaşık 7 olarak kaydediliyor. Bu durum, sıcak hava dalgasının olağan dışı etkisini ortaya koydu.

KALP KRİZİ VE HİPERTERMİ VAKALARINDA ARTIŞ

Dün kentte 30 kişinin kalp krizi geçirdiği bildirildi. Ayrıca yüksek sıcaklığa bağlı hipertermi geçiren bir hastanın vücut sıcaklığının 43,7 dereceye kadar çıktığı kaydedildi.

Sağlık ekipleri, sıcaklığa bağlı acil müdahale gerektiren vakalarda ciddi artış yaşandığını belirtti.

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle ilginç görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor

HASTANELERDE “ACİL DURUM PLANI” DEVREDE

Aşırı sıcakların etkisiyle Paris ve çevresindeki hastanelerde “acil durum planı” devreye alındı.

Bu kapsamda izinli sağlık personelinin göreve çağrılması, yatak kapasitesinin artırılması ve acil olmayan ameliyatların ertelenmesi gibi önlemler uygulamaya konuldu.

37 VİLAYETTE KIRMIZI ALARM

Fransa Meteoroloji Kurumu (Meteo-France) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 37 vilayette kırmızı, 48 vilayette ise turuncu sıcaklık alarmı verildiği duyuruldu.

Yetkililer, sıcak hava dalgasının etkisinin önümüzdeki günlerde de devam edebileceği uyarısında bulundu.