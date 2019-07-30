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Parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga

İki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

DHA | 30.07.2019 - 02:56..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, gece saatlerinde ilçeye bağlı Hocahasan Mahallesi Hocahasan Parkı çevresinde kavga meydana geldi.

İddiaya göre parkta oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

DURUMLARI İYİ

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga


Parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga

Parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga

Parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga

Parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga

Parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga

Parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga

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