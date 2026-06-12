Paşinyan'dan Putin'e Rusya Günü kutlaması

Ermenistan ile Rusya arasında Avrupa nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyor.

Rusya, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini başlatan yasa tasarısını onaylaması nedeniyle Ermenistan'a çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı.

PUTİN'DEN UKRAYNA BENZETMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB'ye üyelik konusunda Başbakan Nikol Paşinyan'ı referanduma gitmeye çağırarak, "Hepimiz şu anda Ukrayna'da olup bitenleri görüyoruz. Ama her şey nasıl başladı? Ukrayna'nın AB'ye katılma girişimiyle." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'daki büyükelçisini çeken Rusya, Ermenistan'dan başta gıda olmak üzere birçok kalemde de ithalat kısıtlama kararı aldı.

PAŞİNYAN'DAN KUTLAMA MESAJI

Bu soğuk rüzgarların ardından Paşinyan, Putin'e "Rusya Günü" vesilesiyle kutlama mesajı yolladı.

Mesajında Rusya Günü'nün Rus halkının devletinin gelişim yolunu bağımsız bir şekilde seçme arzusunu simgelediğini ifade eden Paşinyan, şunları yazdı:

"Ermenistan ile Rusya halkları arasındaki çok yönlü bağların ve karşılıklı egemenliğe ve devlet çıkarlarına saygıya dayanan açık, yapıcı diyaloğu sürdürme yönündeki ortak iradenin, bundan sonra da işbirliğimizin güçlenmesine ve iki ülke arasındaki iş birliği potansiyelinin tam anlamıyla değerlendirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum."

Başbakan Paşinyan kutlama mesajında, Putin'e başarı, Rus halkına da refah diledi.