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Patlıcan üreticisi dertli

Mart ayında kilosu 18 liraya satılan patlıcanın fiyatı, maliyetini karşılamaz hale geldi.

İHA | 18.08.2019 - 09:50..
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Hatay'ın Altınözü ilçesi Çetenli Mahallesi’nde 5 yıldır patlıcan tarımıyla uğraşan Ahmet Uygur, patlıcanı 25 kuruşa satabildiklerini söyledi.

"25 KURUŞA SATIYORUZ"

Bu fiyatın hasat maliyetini karşılayamadığını ifade eden Uygur, “Biz bu işi yaparken maliyetini toplayamıyoruz. Patlıcanı aşağı yukarı 1,5 liradan satmamız gerekirken, 25 kuruşa satıyoruz. Patlıcanı ancak 1,5 liradan satarsak maliyetimizi karşılayabiliriz.” dedi.

Patlıcan üreticisi dertli

"FİYAT DAHİ KOYAMIYORUZ"

Hale gittiklerinde mallarına fiyat dahi koyamadıklarını, ne fiyat verilirse kabul etmek zorunda kaldıklarını ifade eden çiftçi Ahmet Uygur, “Biz hale gittiğimizde malımızı bırakıyoruz, ne fiyat veriliyorsa, ne kadara satılıyorsa onu alıp geliyoruz, başka da seçeneğimiz yok. Köyde satış gerçekleştiremiyoruz çünkü hasatta elde ettiğimiz malımız fazla olduğundan dolayı satış yapamayız. Yoksa elimizde kalır. Patlıcan toptan vermemiz lazım. Ortalama günde 800 kilo ile 1 ton arasında toplama yapıyoruz. Bunu köylerde ya da pazarlarda satma imkanımız yok. Onun için hale götürüyoruz ki satılabilsin.” dedi.

Patlıcanın alış ve satış fiyatı arasındaki büyük fark

Patlıcan üreticisi dertli

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