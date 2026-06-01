Pelin Akil'den Travis Scott isyanı: Ben geldiğini bile anlamadım

Dünyaca ünlü rap yıldızı Travis Scott, İstanbul'daki ilk konserini verdi. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Konsere giden Pelin Akil de kendini tutamadı.

Dümyaca ünlü ismin konserinin bazı bilet kategorilerinin 50 bin TL sınırına dayanması çok konuşulmuştu.

Binlerce müziksever, ödedikleri ücretin karşılığını göremediklerini söyleyerek sitem etti.

20 DAKİKA DURDU

Travis Scott, sahneye planlanan saatten bir saat sonra çıktı. Saatlerce alanda bekleyen hayranların asıl şoku ise performansın başlamasıyla yaşandı. Dünyaca ünlü rapçinin canlı şovu sadece 20 dakika sürdü.

Şarkılarını alelacele söyleyip sahneyi terk eden Scott, şaşkına çevirirken konsere giden Pelin Akil'den yorum gecikmedi.

"BEN ANLAMADIM"

Takipçilerinden gelen konser sorularına cevap veren Pelin Akil, şu ifadeleri kullandı: "Dünkü konserle ilgili bir sürü soru sorulmuş. Bazıları 'kandırılmışsınız' falan demiş. Gerçekten '18 dakika mı durdu?' diye soranlar var. Arkadaşlar ben açıkça söyleyeyim ne zaman geldi, ne zaman gitti ben anlamadım.

Ben öyle Travis fanı da değilim. Zaten hep o tarz şarkılar çalıyordu, ben de eğlenmeye gitmiştim. Dans ettim, enerjimi attım. Ama Travis hayranları için hayal kırıklığı olmuş olabilir. Gerçekten çok geç çıktı."