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Pençe 2 Harekatı'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında, PKK'ya darbe vurulmaya devam ediliyor.

DHA | 22.07.2019 - 17:02..
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Milli Savunma Bakanlığı Pençe-2 Harekatı ile ilgili son dakika geçti.

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı’nda, terör örgütünün inlerine girilmeye devam ediyor.

Operasyon kapsamındaki son gelişmelere göre, çok sayıda yeni mühimmata el konuldu.

TOPRAK ALTINA GÖMÜLÜ UÇAKSAVAR VE ROKETATARLAR BULUNDU

İçişleri Bakanlığı, "Pençe -2 Harekâtı kapsamında toprak altına gömülü şekilde; 9 Adet RPG-8 Anti-Tank Roketatar Mühimmatı, 19 Adet RPG-8 Roketatar Sevk Fişeği, 200 Adet Doçka uçaksavar mühimmatı ( 14,5 mm) ve 720 Adet Doçka mühimmatı (12,7 mm) ele geçirildi." açıklamasını yaptı.

Pençe 2 Harekatı'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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