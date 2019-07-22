Pençe 2 Harekatı'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-2 Harekatı ile ilgili son dakika geçti.
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı’nda, terör örgütünün inlerine girilmeye devam ediyor.
Operasyon kapsamındaki son gelişmelere göre, çok sayıda yeni mühimmata el konuldu.
TOPRAK ALTINA GÖMÜLÜ UÇAKSAVAR VE ROKETATARLAR BULUNDU
İçişleri Bakanlığı, "Pençe -2 Harekâtı kapsamında toprak altına gömülü şekilde; 9 Adet RPG-8 Anti-Tank Roketatar Mühimmatı, 19 Adet RPG-8 Roketatar Sevk Fişeği, 200 Adet Doçka uçaksavar mühimmatı ( 14,5 mm) ve 720 Adet Doçka mühimmatı (12,7 mm) ele geçirildi." açıklamasını yaptı.