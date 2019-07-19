Pençe Harekatı kapsamında PKK'ya darbe vuruldu

27 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK mevzilerine yönelik gerçekleştirilen Pençe Harekatı kapsamında terör örgütlerinin inlerine girilmeye devam ediliyor.

Özellikle terör örgütlerine ait mağaraların bulunarak imha edildiği operasyon neticesinde, bölücü terör örgütüne ait sığınaklarda gizlenmiş bir çoğu ABD menşeli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon neticesinde PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda seçin birliklerin kullandığı mühimmatlara ulaşıldı.

Çoğu ABD üretimi olan mühimmatların arasında gece görüş dürbünleri, Amerikan piyade tüfeği olarak bilinen M16 silah, roket başlıkları da bulunuyor.

Bakanlık söz konusu mağara baskınına ilişkin açıklama ve video yayınladı.Milli Savunma Bakanlığı'ndan aypılan açıklama şu şekilde:

Pençe Harekatı'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi VİDEO



Başarıyla devam eden Pençe Harekatı’nda tespit edilen 8 adet sığınak ve gömme depo içerisinde; 1 adet RPG 11 Roketatar, 1 adet BKC makineli tüfek, 4 adet M-16 A4 Piyade Tüfeği, 3 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 1 adet Uzi Makineli Tabanca, 1 adet Starling marka yarı otomatik tüfek, 19 adet RPG-7 Antitank roket mühimmatı, 2 adet Anti Personel roket mühimmatı, 400 adet BKC mühimmatı, 5 adet RPG mühimmatı, 7 adet el bombası, 40 adet AK-47 mühimmatı, 15 kg amonyum nitrat, 90 adet el bombası fünyesi, 1 adet Pulsar marka termal dürbün, 12 adet Keskin Nişancı Silahı (KNS) dürbünü, 3 adet Zagros Keskin Nişancı dürbünü, 1 adet 8x30 büyütme el dürbünü, 5 adet Lazer Mesafe Ölçme Cihazı, 2 adet rüzgâr ölme cihazı, 1 adet nem ölçme cihazı, 3 adet kalibrasyon cihazı, 44 adet AK-47 piyade silahı şarjörü, 6 adet M16 şarjörü, 24 adet KNS şarjörü, 4 adet gaz maskesi ve filtresi, 51 fıçı mazot ve benzin, 6 adet büyük tüp, 12 adet silah bakım spreyi, çeşitli hafıza kartları ve elektronik cihaz ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek yerinde imha edildi.