taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3303
Altın
1516.94
Borsa
100236.7
Gram Altın
280.124
Bitcoin
58624.14

Pencere ve korkuluk Alanya Kalesi'nde surları yıktı

Alanya Kalesi'nin kente en hakim noktasında yer alan Avusturyalı Walter Godina'nın evine bitişik, tarihi surlar yıkıldı.

DHA | 21.09.2019 - 12:04..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Pencere ve korkuluk Alanya Kalesi'nde surları yıktı

Dünyada yaşamın devam ettiği az sayıdaki yerlerden biri olan Alanya Kalesi'nin, surlarının bir kısmı yıkıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Alanya Kalesi'nde, İçkale ve Ehdemek olmak üzere iki iç kale bulunuyor.

ALANYA'NIN EN ÖNEMLİ TARİHİ VE TURİSTİK YERİ

Alanya Kalesi, dünyada yaşamın asırlardır devam ettiği ender kalelerden biri olma özelliğini de taşıyor. Çok sayıda yerli ve yabancının yaşamını devam ettirdiği kale, Alanya'nın en önemli tarihi ve turistik değerlerinin başında geliyor.

Pencere ve korkuluk Alanya Kalesi'nde surları yıktı

EVİNDEN SURLARA PENCERE AÇTI

Kaleyi, her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. Tarihi kalenin Ehdemek bölgesindeki kısmında, Avusturyalı Walter Godina'ya ait evin duvarlarıyla bitişik ve Alanya Müze Müdürlüğü sorumluluğundaki tarihi surların, nisan ayında yıkıldığı ortaya çıktı. 10 metreye yakın sur ve Walter Godina'ya ait balkonun bir kısmının yıkılma sebebinin, Avusturyalı Godina’nın, surlara bitişik noktadaki evinden surlara pencere açması, balkon kısmına ve surların üzerine korkuluk yaptırması olduğu öne sürüldü.

Pencere ve korkuluk Alanya Kalesi'nde surları yıktı

İZİN BİLE ALMADI

Walter Godina'nın, tarihi sit alanı içinde olan alanda yaptığı tüm bu işlemler için izin almadığı belirtildi. Alanya Müze Müdürlüğü yetkilileri, yapılan izinsiz müdahaleyle surların yıkımına sebep olmasından dolayı Walter Godina hakkında, 2863 sayılı yasa çerçevesinde yasal işlemlerin başlatıldığını ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

Pencere ve korkuluk Alanya Kalesi'nde surları yıktı

DEVAMI DA YIKILABİLİR

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca yürütülen soruşturma devam ederken, yıkılan surlarla ilgili restorasyon projesi hazırlandı. Surların devamının da yıkım tehlikesi altında olması nedeniyle restorasyon projesinin, bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Pencere ve korkuluk Alanya Kalesi'nde surları yıktı

Pencere ve korkuluk Alanya Kalesi'nde surları yıktı

Pencere ve korkuluk Alanya Kalesi'nde surları yıktı

Pencere ve korkuluk Alanya Kalesi'nde surları yıktı

Pencere ve korkuluk Alanya Kalesi'nde surları yıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mısırlılar Sisi'ye karşı ayaklandı

Mısırlılar Sisi'ye karşı ayaklandı

385
AP'den Türkiye'ye küstah tehdit

AP'den Türkiye'ye küstah tehdit

365
Kış hazırlıkları yapılıyor: Kavanoz kapakları tükendi

Kış hazırlıkları yapılıyor: Kavanoz kapakları tükendi

238
Gaziantep'te düğününde bıçaklanan damat can verdi

Gaziantep'te düğününde bıçaklanan damat can verdi

91
28 Şubat paşaları Bodrum'da yazlıklarda

28 Şubat paşaları Bodrum'da yazlıklarda

165
Neslican Tay'ın son konuşması

Neslican Tay'ın son konuşması

129
Leblebiyi en iyi neresi yapıyor tartışması

Leblebiyi en iyi neresi yapıyor tartışması

182
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir