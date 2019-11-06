Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Can, eşi Hüseyin Can iş yerindeyken saat 17.30 sıralarında okuldaki çocuğunu almak için 2.5 yaşındaki oğlu Cihan Can'ı 10 yaşındaki oğlu Özgür Can'a bırakıp evden çıktı.

Bir süre sonra Cihan Can, pencere önünde oynamaya başladı.

PENCERE ÖNÜNDE OYNARKEN PARMAKLIKLAR ARASINDAN DÜŞTÜ

Ağabeyi Özgür Can, pencerede demir korkuluk olduğu için pencerenin açık olmasını da önemsemedi. Ancak pencere önünde oynayan Cihan Can, bir süre sonra pencereden düştü. Can'ın vücudu demir korkulukların arasından geçince kafası demir parmaklığa sıkışıp, askıda kaldı.

Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü İZLE

BALYOZ GETİRİP KAPI KIRDILAR

Ağabeyi Özgür Can bir taraftan 'imdat' diye bağırarak yardım istedi, bir taraftan da kardeşini tutarak aşağı düşmesini önlemeye çalıştı. Bu arada, ağabeyin yardım çığlığını duyan vatandaşlar, hemen apartmana koştu. Ancak anne okula giderken kapıyı kapattığı için vatandaşlar kapıyı da açamadı. Bu sırada, alt komşu pencereye çıkarak, çocuğun düşme ihtimaline karşı onu tutmaya çalıştı. Ağabeyin gücü de çocuğu tutmaya yetmemeye başlayınca, vatandaşlar balyoz getirip kapıyı kırdı ve içeri girdi.

DEMİR KORKULUKLAR KESİLEREK KURTARILDI

Bir vatandaş demir kesme makası getirirken, mahalleli çocuğun düşme ihtimaline karşılık yerde kilim tuttu. Çocuk bir süre daha asılı bir şekilde yardım bekledi. Aradan geçen zamanın ardından çocuk demir korkuluk kesilerek, kurtarıldı. Okuldan gelen anne ise yaşananları öğrenince şok oldu. Can ailesi çocuğun askıda kaldığı yere yastık koyarak, bir daha kaza olmaması için önlem aldı. Düşmekten son anda kurtulan çocuk ise hale şokun etkisini atlatamadı.

AĞABEYİ ÇOK KORKTU

Onu kurtaran ağabeyi Can ise kardeşini öyle görünce çok korktuğunu belirterek, "Demir parmaklık arasından girmiş sadece bir kolu ve kafası tutuyordu. Ben onu düşmemesi için tutup, hemen yardım istedim. Daha sonra ağabeyler geldi, kardeşimi kurtardı. Çok mutlu oldum." dedi.