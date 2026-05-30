Pendik'te sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada

İstanbul'un Pendik ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay, sokak ortasında şiddet görüntülerine sahne oldu. Sülüntepe Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı karşıya gelen iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kontrolden çıkarak fiziksel kavgaya dönüştü. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İki grup arasında başlayan sözlü tartışmanın nedeni henüz netlik kazanmadı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine tekme ve sopalarla saldırmaya başladı.

Sokak ortasında yaşanan gerginlik, çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekerken, olay kısa sürede kontrolsüz bir hal aldı.

SOKAK ORTASINDA TEKMELER VE SOPALAR KULLANILDI

Kavga sırasında bazı kişilerin eline aldığı sopalarla karşı tarafa defalarca vurduğu, tarafların birbirine tekmelerle karşılık verdiği görüldü. Şiddetin arttığı anlarda sokak adeta savaş alanına döndü.

Çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmak için araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak zaman zaman gerginliğin yeniden yükseldiği anlar yaşandı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Olay anı, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tarafların sokak ortasında birbirine saldırdığı ve çevredeki kişilerin müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kayıtlarda ayrıca yoldan geçen bir kamyonetin kavganın ortasında kaldığı ve olay anında duraksamak zorunda kaldığı da dikkat çekti.

VATANDAŞLAR ARAYA GİREREK KAVGAYI SONLANDIRDI

Yoğun gerginliğin yaşandığı olay, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Taraflar güçlükle ayrılırken, kavganın ardından sokakta kısa süreli bir sakinlik sağlandı.

Yaşanan kavganın ardından güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Tarafların kimliklerinin belirlenmesi ve kavganın çıkış nedeninin netleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Pendik’te yaşanan olay, sokak ortasında yaşanan şiddetin tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.