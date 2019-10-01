Pendik'teki cinayetin katil zanlısı yakalandı

İstanbul'un Pendik ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 25 yaşındaki Adem Perçin ve arkadaşı Mustafa Mutlu U., evlerinde alkol alıp eğleniyordu.

İki arkadaşa, gecenin ilerleyen saatlerinde Özbek uyruklu iki kadın katıldı.

KADINLARIN ARKADAŞLARI İLE TARTIŞMADA KAN DÖKÜLDÜ

Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple iki kadın ve iki arkadaş arasında tartışma yaşandı. Edinilen bilgiye göre tartışmanın ardından iki kadın, evi terk etti. Özbek uyruklu iki kadın, tartışma yaşadığı adrese iki erkek arkadaşını çağırdı. Adem Perçin ve arkadaşı Mustafa Mutlu U. ile bir süre sonra gelen kadınların arkadaşları, tartışmaya başladı.

SİLAHLA VURUP KAÇTI

İki taraf arasında çıkan tartışmanın ardından Özbek kadınların arkadaşı olan Mehmet F. (24), silahıyla Adem Perçin'in kafasına ateş etti. Silahla kafasından vurulan Adem Perçin, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen Mehmet F. ve arkadaşı, olay yerinden hızla uzaklaştı.

ADRESİNDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayın ardından katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Olay anında Adem Perçin'in yanında bulunan Mustafa Mutlu U.'nun ifadeleri doğrultusunda, cinayeti işleyen şahısın eşkâli belirlendi. Ekipler, eşkâlini tespit ettiği katil zanlısını yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Şüpheli Mehmet F., Pendik'teki adresinde 30 Eylül Pazartesi günü, saat 15.00'te silahıyla birlikte yakalandı.

İKİ KADIN ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLDİ

Özbek iki kadının, İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderildiği belirtildi. Şüpheli Mehmet F., şubedeki işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Olay yerine Mehmet F. ile birlikte gelen arkadaşının, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.