taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7017
Euro
6.214
Altın
1464.56
Borsa
104000.21
Gram Altın
267.88
Bitcoin
47520.5

Pendik'teki cinayetin katil zanlısı yakalandı

Pendik'te silahla kafasından vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı adresinde yakalanırken, gözaltına alınan iki kadın ülkelerine gönderildi.

DHA | 01.10.2019 - 15:16..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'un Pendik ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 25 yaşındaki Adem Perçin ve arkadaşı Mustafa Mutlu U., evlerinde alkol alıp eğleniyordu.

İki arkadaşa, gecenin ilerleyen saatlerinde Özbek uyruklu iki kadın katıldı.

KADINLARIN ARKADAŞLARI İLE TARTIŞMADA KAN DÖKÜLDÜ

Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple iki kadın ve iki arkadaş arasında tartışma yaşandı. Edinilen bilgiye göre tartışmanın ardından iki kadın, evi terk etti. Özbek uyruklu iki kadın, tartışma yaşadığı adrese iki erkek arkadaşını çağırdı. Adem Perçin ve arkadaşı Mustafa Mutlu U. ile bir süre sonra gelen kadınların arkadaşları, tartışmaya başladı.

Pendik'teki cinayetin katil zanlısı yakalandı

SİLAHLA VURUP KAÇTI

İki taraf arasında çıkan tartışmanın ardından Özbek kadınların arkadaşı olan Mehmet F. (24), silahıyla Adem Perçin'in kafasına ateş etti. Silahla kafasından vurulan Adem Perçin, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen Mehmet F. ve arkadaşı, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Pendik'teki cinayetin katil zanlısı yakalandı

ADRESİNDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayın ardından katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Olay anında Adem Perçin'in yanında bulunan Mustafa Mutlu U.'nun ifadeleri doğrultusunda, cinayeti işleyen şahısın eşkâli belirlendi. Ekipler, eşkâlini tespit ettiği katil zanlısını yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Şüpheli Mehmet F., Pendik'teki adresinde 30 Eylül Pazartesi günü, saat 15.00'te silahıyla birlikte yakalandı.

Pendik'teki cinayetin katil zanlısı yakalandı

İKİ KADIN ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLDİ

Özbek iki kadının, İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderildiği belirtildi. Şüpheli Mehmet F., şubedeki işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Olay yerine Mehmet F. ile birlikte gelen arkadaşının, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

325
Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay arasında soru tartışması

Ahmet Hakan ile Mustafa Balbay arasında soru tartışması

207
İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve su 46 lira

İstanbul Havalimanı'nda sosisli ve su 46 lira

881
Çin yeni petrol sahası buldu

Çin yeni petrol sahası buldu

169
CHP, kurultayda kendini yenileyecek

CHP, kurultayda kendini yenileyecek

137
İstanbul'da 'büyük deprem olmayacak' diyen profesör

İstanbul'da 'büyük deprem olmayacak' diyen profesör

169
Yaşar İpek 3 gün cezaevinde yatacak

Yaşar İpek 3 gün cezaevinde yatacak

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir