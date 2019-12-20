Pentagon: Türkiye'yi NATO'ya bağlamamız lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İncirlik'i kapatırız tehdidi, ABD'yi ayağa kaldırdı.

Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanı Mark Esper Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"F-35 VERMEYECEĞİZ"

"Türkiye uzun yıllardır önemli bir NATO ortağı. Kore'den Afganistan'a kadar bizimle savaştılar. Mevkidaşımla (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) rutin olarak görüşüyorum. S-400'leri kabul ettiler bu da F-35'leri almayacaklar demektir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ NATO'YA YAKINLAŞTIRMALIYIZ"

İncirlik üssüne yönelik medyada çıkan açıklamaları konusunda ise Esper, "Bunun nedeni nedir ve ne kadar ciddi olduklarını anlamak için görüşmem gerekiyor. Görüşümüz şudur, onları NATO ittifakına yaklaştırmamız gerekir. Çünkü kabiliyetli bir orduları var ve uzun yıllardır müttefikimizler" ifadelerini kullandı.