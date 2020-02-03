Perinçek: Esad ile görüşelim

Suriye'nin İdlib bölgesini koruyan Türk askerlerine haince saldıran Esad rejimi, 6 eve ateş düşürdü.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Suriye arasında yaşanan herhangi bir gerilim sonrası "Esad ile barışılmalı" diyen Perinçek, bu açıklamalarını yine yeniledi.



"Bölücü terör örgütü, öncelikle Suriye Hükümeti ve Ordusu ile ortak çalışmayla bitirilir ve bitirilecektir." diyen Perinçek, devamla "Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak güç, öncelikle Suriye devletidir. Bu nedenle Türkiye olarak, Rusya ve İran ile birlikte Suriye ordusunun kendi ülkesinin bütünlüğünü sağlamasına yardımcı olmalıyız." ifadesini kullandı.

ESAD İLE GÖRÜŞELİM

Türkiye, bu sabah Esad'ın saldırısı sonrası 6 şehidimizin acı haberiyle uyandı. Bu vesileyle Esad konusunu tekrar masaya yatıran Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye bizim en yakın komşumuzdur. Geleceğimiz ortaktır. Suriye’nin toprak bütünlüğü en çok Türkiye’yi ilgilendiriyor.Bu durumda Suriye ile Rusya veya İran üzerinden değil, doğrudan doğruya Suriye Hükümetiyle ilişki kurmak artık zorunludur ve kaçınılmazdır. En son Moskova’da MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Suriye İstihbarat Başkanı Ali Memlûk ile yaptığı görüşmeler sürdürülmeli ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler derhal normalleştirilmelidir.

Suriye’de terör örgütlerinin temizlenmesi ve komşumuzun toprak bütünlüğünün sağlanması için devletlerimiz arasında her alanda işbirliğine gidilmelidir. Ortak Komuta Merkezinin kurulması bu iş birliğinin en esaslı adımı olacaktır. Hükümetimiz, PKK’yı süpürme stratejisi yerine PKK’yı bitirme stratejisine geçmelidir. Bölücü terör örgütü, öncelikle Suriye Hükümeti ve Ordusu ile ortak çalışmayla bitirilir ve bitirilecektir.

Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak güç, öncelikle Suriye devleti ve ordusudur. Başka bir seçenek bulunmuyor. Bu nedenle Türkiye olarak, Rusya ve İran ile birlikte Suriye ordusunun kendi ülkesinin bütünlüğünü sağlamasına yardımcı olmalıyız. Türkiye ile iş birliği yapmış olan Suriyeli örgüt mensuplarının af yoluyla Suriye’nin bütünlüğüne kazanılması güvence altına alınmalıdır."