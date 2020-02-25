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Perinçek ile Saymaz arasında PKK-FETÖ tartışması

Perinçek İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçlayınca ikili arasında tartışma yaşandı. Saymaz, Perinçek'e Kandil ziyaretini hatırlattı.

Haber Merkezi | 25.02.2020 - 08:48..
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Perinçek ile Saymaz arasında PKK-FETÖ tartışması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile gazeteci İsmail Saymaz'ın tartışması CNN Türk'ü karıştırdı.

PERİNÇEK'İN FETÖ SÖZLERİ

CHP'li belediyelerin de konuşulduğu programda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsmail Saymaz'ın sözlerini alıntılayarak İsmail Saymaz'ı FETÖ'ye kol kanat germekle suçladı.

Perinçek ile Saymaz arasında PKK-FETÖ tartışması

"PKK'YI ZİYARET ETMİŞ DOĞU PERİNÇEK'TEN Mİ ÖĞRENECEĞİZ"

FETÖ suçlamasına sert sözlerle cevap veren İsmail Saymaz, "Böyle mi olacak bu işler, Türkiye’de milyonlarca insanı terörist ilan ederek mi olacak bu işler ve bunu da, dağda PKK’yı ziyaret etmiş, Doğu Perinçek’ten mi öğreneceğiz biz? Ancak PKK'dan nasıl gül alınır Doğu Perinçek'ten bunu öğrenebiliriz. Doğu Perinçek'ten bize milliyetçilik dersi mi gelecekmiş? Yarın kin PKK ile barışsın, öbür gün dağdasınız Doğu Bey” şeklinde cevap verdi.

Perinçek ile Saymaz arasında PKK-FETÖ tartışması

"BIRAK BU İŞLERİ"

Doğu Perinçek ise bu sözler üzerine Saymaz'a, "Bırak bunları. Amerika'nın hedef aldığı parti Vatan Partisi. PKK'nın bir numaralı hedef aldığı parti Vatan Partisi. Siz belediyeler içindeki PKK'lıları, HDP'lileri, FETÖ'cüleri korumak için ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Bugünü konuşalım." şeklinde cevap verdi.

Perinçek ile Saymaz arasında PKK-FETÖ tartışması İZLE

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