Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranı değişikliği Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faizi yükseltti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek nisan ayında yüzde 50'de tuttu.

Merkez Bankası, bu kararın ardından bur açıklama yaparak, Türk Lirası mevduatı destekleyecek bir adım attı ve TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz yükseltildi.

Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranı yükseltilmiş oldu.

Parasal sınırlar değişti

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranına göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 60'ı, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi.

Zorunlu karşılık tutarı için alabileceği en yüksek faizler

Böylece belirlenen koşulları yerine getiren bankaların tesis edilen zorunlu karşılık tutarı için alabileceği en yüksek faiz KKM hesaplarında yüzde 30, TL mevduat hesaplarında yüzde 40 oldu.

TCMB duyurusu

Merkez Bankası zorunlu karşılıklar hakkında bir duyuru paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk Lirası mevduat payının artırılması ve kur korumalı mevduattan Türk Lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla, belirlenen koşulları sağlayan bankaların Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına faiz uygulaması 5 Şubat 2024 tarihinde duyurulmuştu.