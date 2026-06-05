Petrol krizi, Fitch'in küresel ekonomi büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun haziran sayısını "Petrol Fiyatlarındaki Şok Küresel Büyüme Beklentilerini Vurdu" başlığıyla yayımladı.

Fitch Ratings, ABD-İran Savaşı'nın tetiklediği petrol krizinin, küresel ekonomik büyüme görünümünü olumsuz etkilediğini belirterek, dünya ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e indirdi.

ARTAN PETROL FİYATLARI BÜYÜME BEKLENTİLERİNİN YÜZDE 0,2 DÜŞMESİNE NEDEN OLDU

Artan petrol fiyatları nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininin 0,2 puan düşürülerek yüzde 2,4'e indirildiği belirtilen raporda, dünya ekonomisinin gelecek yıl ise yüzde 2,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, yüksek enflasyonun reel ücretleri düşürmesi, tüketimi frenlemesi ve şirketlerin girdi maliyetlerini artırması nedeniyle tahminlerde genel olarak bir düşüş yaşandığı aktarıldı.

Fitch'in raporunda, yapay zeka ile ilgili yatırımlarda beklenenden güçlü ivmenin petrol şokunun küresel ekonomik faaliyet üzerindeki etkisini hafiflettiği, bu durumun dünya ticaretini ve Asya'nın ihracatını desteklediği ifade edildi.

PETROL FİYATI TAHMİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Fitch'in raporunda, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının 14 haftayı bulduğu ve temmuz ayından önce açılmayacağının varsayıldığı belirtilerek Brent petrolün ortalama fiyatına ilişkin tahmininin, bu yıl için varil başına 70 dolardan 87 dolara revize edildiği aktarıldı.

Raporda, "Petrol şoku küresel büyüme için güçlü bir engel teşkil ediyor ancak temel senaryomuz 1970'lerdeki yıkıcı petrol şoklarına kıyasla çok daha az şiddetli." ifadesi yer aldı.

Reel petrol fiyatlarının 1979'da varil başına 170 dolara ulaştığı anımsatılan raporda, ayrıca petrol tüketiminin dünya ekonomisindeki payının 1980'den bu yana yarıya indiği ifade edildi.