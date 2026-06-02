Peugeot, Avrupa'daki elektrikli araç satışlarından memnun

Stellantis grubu genel olarak mali sıkıntılarla mücadele etse de şemsiyesi altındaki Peugeot markası, hiç olmadığı kadar iyi günler geçiriyor.

Geçmişte zedelenen imajını hızla düzelten marka, satış rakamlarında sansasyonel bir yükseliş yakaladı.

ALMANYA VE FRANSA'DA SATIŞLARIN YARISI ELEKTRİKLİ

Peugeot CEO'su Alain Favey, son iki ayda Almanya ve Fransa'daki satışlarının yüzde 50'den fazlasını tam elektrikli 208 ve 3008 modellerinin oluşturduğunu belirtti.

Favey, kariyeri boyunca bu denli radikal bir pazar dönüşümünü ilk kez gördüğünü dile getirdi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verileri de nisan ayında bu iki büyük pazarda elektrikli araç satışlarının yüzde 40 arttığını doğruluyor.

Geçmişte PureTech motorlar nedeniyle büyük sorunlar yaşayan Fransız üretici, canlanan elektrikli araç pazarında kendisi için yepyeni bir çağ başlatıyor.