Pezeşkiyan'dan 'Lübnan' açıklaması: Kısmi istikrar ve ekonomik açılımlar elde edildi

ABD ile İran arasında müzakereler devam etse de özellikle İsrail'in Lübnan saldırıları ve Hürmüz Boğazı konusunda krizler devam ediyor.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hazreti Masume Türbesi Vakfı Başkanı Seyyid Muhammed Saidi ile Kum kentinde görüştü.

"KISMİ İSTİKRAR VE EKONOMİK AÇILIMLAR ELDE EDİLMİŞTİR"

Görüşme sırasında Pezeşkiyan, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve konuya ilişkin mutabakat zaptında yer alan maddeye atıf yaparak, "Lübnan’da kısmı istikrar ve bazı ekonomik açılımlar gibi çeşitli alanlarda başarılar elde edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

'ULUSAL BÜTÜNLÜK' VURGUSU

Pezeşkiyan ayrıca, karşılaşacakları her senaryoya karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyleyerek, ulusal bütünlüğün "düşmanın" hedeflerine ulaşmasındaki en büyük engel olduğunu belirtti.