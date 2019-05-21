PFDK nedir

Türkiye Futbol Federasyonu ,1 Ocak 1923'te kurulan, Türkiye'de futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamakla yetkili kurumdur.

İLK FUTBOL FEDERASYONU 1923'TE KURULDU

Türk sporunun ilk teşkilatı olan Türk İdman Cemiyetleri İttifakı'nın kurulmasının ardından Yusuf Ziya Öniş başkanlığında ilk Türk Futbol Federasyonu 1923 yılında Şehzadebaşı'ndaki Letafet Apartmanı salonunda yapılan toplantıda Futbol Heyet-i Müttehidesi adıyla kuruldu.

BİLLY HUNTER ÇAĞDAŞ FUTBOLU TANITTI

Ardından FIFA'ya başvurulmuş ve Türkiye 21 Mayıs 1923 tarihinde FIFA'nın 26. üyesi oldu. FIFA üyesi Türkiye, ilk milli maçını Cumhuriyetin ilanından üç gün önce oynar. 26 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Taksim Stadı'nda Romanya'yla oynanan bu maç 2-2 sonuçlandı. Ardından gelen dönemde milli takımı 1924 Yaz Olimpiyatları'na hazırlaması için İskoçya'dan Billy Hunter getirildi. Hunter, Türk futbolculara çağdaş futbolu tanıtan ve sistemli bir şekilde çalıştıran ilk teknik adam oldu.

MİLLİ TAKIMIN YURT DIŞINDAKİ İLK MAÇI

Yine 1924 Paris Olimpiyatları'nda Çekoslovakya'yla oynanan ve 5-2 kaybedilen maç, kayıtlara milli takımın yurt dışındaki ilk maçı olarak geçti. 1936'ya kadar süren bu dönemde ilk Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapılmış ve şampiyon Harbiye olmuştur. 1924'te FIFA'nın isteğiyle Sovyetler Birliği-Türkiye maçını Hamdi Emin Çap'ın yönetmesi ise bir Türk hakemin ilk kez bir milli maçta görev yapması anlamına gelir. İlk kez hakem ve antrenör kursu açılması da yine bu döneme rastlayarak, ilk deplasmanlı lig kapsamındaki Milli Küme maçları da yine bu dönemde tertip edildi.

1962 YILINDA UEFA TAM ÜYELİK VERDİ

1938 yılında Türk Spor Kurumu'nun kaldırılması ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nün Türk sporuna hâkim olmasıyla beraber futbol da devlet yönetimine geçmiş olur. İstanbul, Ankara ve İzmir'de profesyonel futbol liglerinin kurulması, diğer şehirlerde futbol kulüplerinin hızla çoğalması, kulüplerde oynamaya başlayan yabancı futbolcularla birlikte UEFA'ya üye yapıldı. 1962 yılında UEFA, Türkiye'nin tam üye olduğunu açıkladı.

DEMİRÖREN'İN İSTİFASI SES GETİRDİ

Yine 1962-63 sezonundan itibaren Avrupa Kupa Galipleri Kupası'na katılacak takımları belirlemek üzere Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası organize eder. 2012 yılında Federasyon başkanlığına gelen Yıldırım Demirören 2019 yılında yapılan İddia ihalesinin ortaklığı olan şirket tarafından kazanılması sonucunda başkanlık görevinden istifa etti. Yerine 2019 yılının haziran ayında yapılacak kongreye kadar Hüsnü Güreli, geçici başkan olarak yönetim kurulu tarafından atandı.

TFF'YE BAĞLI KURULLAR

Denetleme Kurulu: Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurulca kabul edilen talimata uygun olarak Federasyonun mali işlemlerini Genel Kurul adına denetleyen, her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu Genel Kurulun onayına sunmakla yetkili kurul.

Tahkim Kurulu: TFF Statüsü ve ilgili talimatlar uyarınca karar verme yetkisine sahip kurul ve organlar tarafından verilecek kararları nihai olarak inceleyerek kesin karara bağlamakla yetkili kurul.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu: Kulüpler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, futbolcu temsilcileri, sağlık personelleri ve müsabaka organizatörleri aralarındaki futbolla ilgili her türlü sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü ile yetkili kurul.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu: Profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunan kulüp, futbolcu, teknik direktör, antrenör, yönetici, müsabaka görevlileri ve profesyonel futbolda görevli diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlallerini karara bağlamakla yükümlü yetkili kurul.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu: Türkiye birinciliğine varan futbol müsabakalarına katılan amatör kulüpler ile bu kulüplerde görevli futbolcu, teknik direktör, antrenör, yönetici ve diğer kişilerin fiillerinden doğan disiplin ihlalleri ile aynı müsabakalarda görev yapan hakem ve diğer görevlilerin disiplin ihlallerini ilk derecede karara bağlamakla yükümlü yetkili kurul.

Kulüp Lisans Kurulu: Lisans için başvuran kulüplerin sunduğu bilgi ve belgeler çerçevesinde ve TFF kulüp lisans talimatı doğrultusunda başvuru sahibi bir kulübe lisans verilip verilmemesine, lisansın geri alınmasına ve kulüp lisans talimatında öngörülen cezaların uygulanıp uygulanmamasına karar veren yetkili kurul.

Etik Kurulu: Türk futbolunun etik değerleri ve marka değerinin korunması ve toplumdaki saygınlığının zedelenmesinin önüne geçilmesi konusunda gerekli hukuki denetimleri yapmakla yükümlü yetkili kurul.

Merkez Hakem Kurulu: Hakemlerle ilgili atamaları yapan hakemlere gerekli cezaları veren, futbol maçlarına hakem atamakla görevli yetkili kurul.

Temsilciler Kurulu: 4 lig kategorisindeki profesyonel kulüplerin müsabakalarına temsilci atamaları yanı sıra, seçkin ve nitelikli kadrosunun periyodik eğitimlerini gerçekleştirmekte ve müsabaka raporlarını internet ortamında Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde kurulan sistem (FYS) üzerinden en hızlı şekilde alarak Federasyonun ilgili birimlerine ulaştırmakla, temsilcileri gerek raporları üzerinden, gerekse görsel ve video kayıtlar üzerinden denetlemekle yükümlü yetkili kurul.

Sağlık Kurulu: Kendi uzmanlık alanlarına giren konularda, sağlık ekibi üyelerine gerekli eğitimi vermek, futbolcu sağlığını korumak, futbolcu performansını değerlendirmek, geliştirmek ve yüksek tutmakla görevli yetkili kurul. Dopingle Mücadele Kurulu: Futbolcuların doping kullanımını kontrol eden, gerektiğinde kulüplere ve oyunculara ceza uygulamasında yetkili kurul.