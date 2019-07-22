Piknik alanında karşılaştığı husumetlisini öldürdü

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Tatar köyü Göllüce mezrasında yaşayan köylülerden S.Y. (43), aralarında husumet bulunan Lütfü Güleç (58) ve Adnan K. (41) ile piknik alanında karşılaştı.

YANINDAKİ AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

S.Y., yanında bulunan av tüfeğiyle Lütfü Güleç ile Adnan K.'ya ateş etti. Yaralanan Lütfü Güleç ve Adnan K., Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Lütfü Güleç, ilk müdahalesi sonrası Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

VURULAN ŞAHIS KURTARILAMADI

Güleç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Adnan K.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli S.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.