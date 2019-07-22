taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6728
Euro
6.3692
Altın
1426.54
Borsa
101849.19
Gram Altın
260.131

Piknik alanında karşılaştığı husumetlisini öldürdü

Sivas'ta husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurulan adam, hayatını kaybetti.

DHA | 22.07.2019 - 08:55..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Tatar köyü Göllüce mezrasında yaşayan köylülerden S.Y. (43), aralarında husumet bulunan Lütfü Güleç (58) ve Adnan K. (41) ile piknik alanında karşılaştı.

YANINDAKİ AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

S.Y., yanında bulunan av tüfeğiyle Lütfü Güleç ile Adnan K.'ya ateş etti. Yaralanan Lütfü Güleç ve Adnan K., Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Lütfü Güleç, ilk müdahalesi sonrası Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Piknik alanında karşılaştığı husumetlisini öldürdü

VURULAN ŞAHIS KURTARILAMADI

Güleç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Adnan K.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli S.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

339
Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

127
Didem Soydan'dan Lider Şahin açıklaması

Didem Soydan'dan Lider Şahin açıklaması

22
F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

64
Çelik araba kullanmayı bıraktı

Çelik araba kullanmayı bıraktı

24
Jailson'a Çin'den teklif

Jailson'a Çin'den teklif

17
Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir