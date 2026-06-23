Pınar Altuğ'un kızı kocaman oldu: Mezuniyetten fotoğraf paylaştı

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği “Meltem” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti.

Ünlü çift, 2009 yılında Su adını verdikleri kızlarının doğumuyla birlikte ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

GURUR GÜNÜ

Sosyal medyada aktif olan Altuğ, bu defa gurur gününü paylaştı.

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın kızları Su, liseyi bitirdi. Ünlü oyuncu, kızının mezuniyet gününden fotoğraflar paylaşıp "12 sene önce minnacıktın seni okulun bahçesinden sınıfına uğurladığımızda, şimdi hayata adım atan muhteşem bir genç kız olarak ayrılıyorsun o bahçeden... Seninle gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.