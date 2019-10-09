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Pitaya dalında bile yok satıyor

Tayland'da gemilerde tayfa olarak çalışırken gördüğü 'Ejder meyvesi' olarak bilinen pitayayı Aydın'da yetiştirmeye başlayan iki arkadaş, taleplere yetişemiyor.

DHA | 09.10.2019 - 10:55..
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Tayland'da 18 yıl gemilerde tayfa olarak çalışan Övünç Yorbik (48), 5 yıl önce memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesine dönerek pizza dükkanı açtı. Halen bu işe devam eden Yorbik, bir yandan da Tayland'da görüp tadını beğendiği 'Ejder meyvesi' olarak bilinen pitayayı, İncirliova ilçesinde yetiştirmek için harekete geçti.

Pitaya dalında bile yok satıyor

TEMMUZDA MEYVE VERDİ

Yorbik, İncirliova'nın kırsal Gerenkova Mahallesi'nde, milli eğitim uzmanı olan arkadaşı Levent Topludal (48) ile 2017 yılı Nisan ayında 1.000 metrekarelik sera kiraladı. 1 aylık çalışmayla hazır hale getirilen seraya iki arkadaş, tropikal meyve üreticisi Mehmet Tanrıverdi'den satın aldıkları pitaya fidanlarını dikti. Toplam 35 bin lira yatırım yaptıkları seradaki pitaya fidanlarının boyu, 2 metreyi buldu. İki arkadaş, bu yıl temmuz ayında meyve almaya başladı.

Pitaya dalında bile yok satıyor

İLÇE GENELİNDE SATIŞLAR PATLADI

Yorbik, "Geçen yıl deneme ürünü aldık. Bu yıl ise şu ana kadar 500 ürün kestik. 500 adet daha yetişiyor. Bu yıl için toplam 1.000 adet ürün elde etmiş olacağız. Yetişen ürünleri şu anda ilçe genelindeki eş, dost ve manavlara veriyoruz." dedi.

Pitaya dalında bile yok satıyor

DALINDA YETİŞMİŞ MEYVELER BİLE SATILDI

Ürünlerin dalında satıldığını belirten Levent Topludal ise "Dikilen bir fidan, 15 ay sonra meyve veriyor. Bir meyve ise 50 günde olgunlaşıyor. 25-30 yıl ömrü olan bir bitki. Kesildiğinde ise anında yenebilir. Büyüklüğüne göre tanesini 10 ila 25 lira arasında satıyoruz. Dalında daha yetişmemiş meyveler bile satılmış durumda. Talebe yetişemiyoruz." dedi.

Pitaya dalında bile yok satıyor

Pitaya dalında bile yok satıyor

Pitaya dalında bile yok satıyor

Pitaya dalında bile yok satıyor

Pitaya dalında bile yok satıyor

Pitaya dalında bile yok satıyor

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